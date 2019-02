Dibintangi Adipati Dolken, Film Laut Tayang di Hari Valentine

jpnn.com, JAKARTA - Film The Man from The Sea (Laut) garapan sutradara Jepang Koji Fukada segera rilis di bioskop reguler Indonesia.

Diproduksi Kaninga Pictures yang berkolaborasi dengan Nikkatsu dan Comme Des Cinemas, film itu beredar mulai 14 Februari 2019.

Dari segi pemain, film Laut menghadirkan kolaborasi aktor dan aktris dari Indonesia dan Jepang. Salah satunya adalah Dean Fujioka, aktor kenamaan dari Jepang yang akan beradu akting dengan Adipati Dolken.

"Akhirnya The Man from The Sea (Laut) akan tayang di Indonesia mulai tanggal 14 Februari 2019 nanti. Pecinta film Indonesia akan disuguhkan satu film dengan ide cerita yang cukup unik, dan mungkin juga jarang kita temui ide cerita seperti ini di film-film lain," kata Adipati kepada JPNN, Selasa (12/2).

Kekasih Vanesha Prescilla itu berperan sebagai Kris dalam film Laut. Bagi Adipati Dolken, film ini memiliki ragam cerita, dan plot twist yang menarik. Mulai dari kehadiran sosok misterius yang secara tiba-tiba terdampar di pantai Aceh dan memiliki keajaiban. Tentang misi kemanusiaan, hingga kisah romansa percintaan yang ada di tengah-tengah hubungan persahabatan.

"Jadi mungkin tepat juga jika film ini ditayangkan pada saat Valentine Day karena memang ada kisah asmara di film ini," ujar Adipati.