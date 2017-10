Dikabarkan Putus, Jessica Milla Tulis Pesan ini

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan pasangan artis Jessica Mila dan Mischa Chandrawinata sempat dikabarkan bubar.

Hal itu lantaran keduanya jarang tampil bareng dan mengunggah foto bersama.

Seakan ingin menepis kabar tersebut, Mila lantas mengunggah foto bersama Mischa saat dirinya sedang digendong.

Bukan itu saja, Milla juga menuliskan caption yang begitu romantis untuk kekasihnya itu.

“He’s not just a lover, he is my goofy bestfriend,” tulis Mila.

Postingan Mila tersebut lantas ditanggapi beragam oleh netizen. Tak sedikit yang meleleh dengan caption yang ditulis Mila.

Dari postingan tersebut, netizen yakin hubungan keduanya baik-baik saja.(lya/pojoksatu/jpnn)