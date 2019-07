Empat Kostum Spesial di Spider Man: Far From Home

jpnn.com - Spesial di Far From Home, Spider-Man tidak hanya akan menampilkan satu atau dua kostum. Tapi empat! Tiap-tiap kostum ditampilkan dalam trailer dan TV spot Far From Home. Apa saja empat kostum itu? (Screen Rant/adn/c22/nda)

Original

Inilah kostum resmi pertama Spider-Man yang diberikan Tony Stark. Berwarna merah-biru klasik khas Spider-Man yang berteknologi Stark. Kostum itu dikenakan Spidey saat membantu Iron Man melawan Captain America dalam Captain America: Civil War.

Iron Spider

Kostum ini diberikan kepada Peter Parker dalam ending Homecoming. Namun, Peter menolaknya karena tidak mau bergabung dengan Avengers. Kostum tersebut akhirnya dipakai saat Peter berusaha menyelamatkan Doctor Strange dari Ebony Maw dalam Avengers: Infinity War. Juga terlihat dalam final battle Endgame. Kostum itu berlapis baja, dilengkapi helm yang bisa ''dilipat'' secara otomatis, serta lengan laba-laba dari metal yang bisa digunakan untuk bertarung atau merayap.

Stealth Suit

Kostum yang debut dalam Far From Home ini adalah kostum favorit Tom Holland karena paling nyaman. Holland mengaku bisa leluasa ke toilet meski berkostum hitam itu. Kostum tersebut merupakan pemberian Nick Fury. ''Stealth suit itu sangat keren. Scene ketika aku mendapatkan kostum tersebut adalah salah satu scene yang lucu!'' kata Holland saat press tour di Nusa Dua, Bali.