Hari Ini Novel Baswedan Jalani Swab Test Ulang, Wadah Pegawai KPK Ikut Prihatin

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dinyatakan positif terjangkiti Covid-19 akan menjalani tes usap atau swab test ulang.

Menurut Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, penyidik senior itu menjalani tes usap ulang di rumahnya pada Jumat (28/8).

"Pada hari ini Bang Novel akan melakukan test swab ulang beserta dengan keluarganya di rumah kediaman beliau," kata Yudi saat dihubungi.



Yudi menambahkan, sejauh ini kondisi Novel Baswedan kini sehat walafiat. Novel, katanya, juga tengah melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

Oleh karena itu Novel tidak akan bekerja selama menjalani isolasi mandiri. "Tentu kami prihatin dengan apa yang terjadi, karena untuk sementara berarti Bang Novel tidak bekerja dulu," kata Yudi.

Sebelumnya Novel dan para pegawai KPK menjalani swab test menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) pada Kamis (27/8). Hasil tes itu menunjukkan mantan polisi itu positif terjangkiti Covid-19.(tan/jpnn)





