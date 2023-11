Ini Kelebihan Wealth Management BRI, Nasabah Pasti Puas

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan kelebihan dari Wealth Management BRI.

Menurutnya, lini bisnis BRI itu menjadi financial supermarket untuk nasabah individu maupun bisnis tercermin dalam penyediaan berbagai instrumen yang disediakan oleh BRI maupun produk hasil kolaborasi dengan anak perusahaan.

Handayani mencontohkan misalnya obligasi pemerintah, obligasi korporasi, reksa dana, layanan sekuritas, bancassurance, serta pengelolaan dana pensiun.

"Seluruh upaya ini dilakukan agar Wealth Management BRI dapat menjadi one stop financial solution yang mengumandangkan semangat Wealth Management for All," ungkap Handayani, Jumat (3/11).

Wealth Management BRI menyediakan berbagai layanan perbankan yang dipersonalisasi untuk nasabah High Net Worth Individual (BRI Private) dan Mass Affluent (BRI Prioritas).

Menurut Handayani, layanan tersebut termasuk konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, proteksi, bahkan dana pensiun sekalipun.

Advisory process dari Wealth Management BRI disediakan melalui kehadiran Private Banker dan Relationship Manager Priority yang profesional, berpengalaman, dan tersertifikasi.

Kehadiran layanan Wealth Management BRI yang aman dirasakan melalui outlet layanan nasabah prima BRI yang saat ini sudah mencapai sebanyak 187 outlet yang terdiri dari 1 Signature Private BRI outlet, 39 Sentra Layanan BRI Prioritas, dan 147 Priority Lounge yang tersebar di seluruh Indonesia.