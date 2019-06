Istimewa, Peserta Kejurnas Oneprix IMC 2019 Membeludak

jpnn.com, JAKARTA - Putaran pertama Kejuaraan Nasional Oneprix-Indonesia Motorprix Championship 2019 akan digelar di Sirkuit Bukit Peusar, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (7/7).

Kejurnas Oneprix IMC 2019 merupakan event yang diinisiasi TV One, PT Oneprix Motorsport Manajemen (OMM), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI). TV One bertindak sebagai official broadcaster.

"Setelah berbulan-bulan persiapan dan melakukan komunikasi dengan para pakar industri, team, dan riders, akhirnya kami tiba di hari launching Oneprix Seri 2019. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk motorsport di Indonesia,” ujar Direktur PT Oneprix Motorsport Manajemen Imam Sulisto, Rabu (26/6).

Tiga kelas utama kejuaraan nasional yang akan diperlombakan ialah bebek 150cc tune up (expert), bebek 150cc tune up (novice), bebek 150cc standart (rookie).

Ada juga Oneprix Championship di sport 150cc-155cc (open qualification). Selain itu, akan digelar juga kejuaraan kelas pendukung pada setiap putaran.

Khusus putaran pertama di Tasikmalaya akan ada RX King super class 140cc tune up (open), bebek underbone 125cc engine mix (open), matic 150cc tune up (open).

Antusiasme para pembalap untuk dapat berlaga di Kejuaraan Nasional Oneprix – IMC 2019 sangat tinggi.