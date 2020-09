Jari Tengah Kawhi Leonard

jpnn.com, ORLANDO - Kawhi Leonard tampil ciamik saat mengantar timnya LA Clippers memenangi gim ketiga semifinal Wilayah Barat NBA melawan Denver Nuggets di Orlando, Selasa (8/9) siang.

Pemain kelahiran LA berusia 29 tahun itu mencetak 23 points, 14 rebound, enam assists dan dua block.

Clippers menang 113-107 dan kini unggul sementara 2-1 (best of seven) atas Nuggets.

Kawhi memang bukan pencetak poin terbanyak untuk Clippers pada pertandingan tadi.

