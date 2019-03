JLo Dilamar Alex Rodriguez dengan Cincin Rp 7 M

jpnn.com - "She said yes." Keterangan foto yang singkat tersebut menerangkan status baru Jennifer Lopez dan Alex Rodriguez. Keduanya resmi bertunangan, Minggu (10/3).

Mereka mengunggah foto cincin pertunangan di Instagram masing-masing. Mengutip Billboard, Rodriguez melamar JLo di tengah liburan mereka di Bahama yang berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya.

Bukan hanya fans yang gembira menyambut berita itu. Para selebriti pun ramai-ramai mengucapkan selamat. Yang kocak, Ellen DeGeneres langsung menawarkan bantuan. "Yes. Aku bakal jadi pengiring pengantinmu," tulisnya di kolom komentar Instagram.

Wajar, DeGeneres jadi yang paling gembira. Di salah satu episode show-nya pada November 2018, dia "memanasi" JLo dan mantan pemain baseball itu untuk menikah. Mereka berkencan mulai Februari 2017. "Kalian harus menikah. Soalnya, kalian kelihatan happy sekali," ungkapnya.

Cincin pertunangan JLo langsung jadi sorotan. Sebab, cincin tersebut bertatahkan berlian emerald cut yang cukup besar. Para pakar perhiasan menaksir, nilai jualnya mencapai tujuh digit USD alias miliaran rupiah.

"Batuan cincinnya bagus banget, cemerlang, dan warnanya indah," papar Andrew Brown, presiden WP Diamonds.

Ira Weisman, pemilik The Diamond Pro, memperkirakan, batu cincin pertunangan Lopez punya kadar 20 karat. "Menurutku, harganya sekitar USD 5 juta (Rp 71 miliar)," ucapnya sebagaimana dikutip E! Online.