Jon Snow dan Ygritte Akhirnya Bersama di Dunia Nyata

jpnn.com - Dalam serial Game of Thrones, Jon Snow boleh saja terpikat habis-habisan kepada sang ibu naga, Daenerys Targaryen. Namun, di kehidupan nyata, dia memilih menikahi Ygritte.

Ya, Kit Harington dikabarkan telah bertunangan dengan Rose Leslie, pemeran si gadis wildling yang rambutnya dikecup api. Hal tersebut dikonfirmasi orang dekat Harington kemarin, Selasa (26/9).

”Keduanya belum menentukan tanggal. Tapi, teman dan keluarga mereka diberi tahu soal pertunangan itu sepekan lalu,” ujar sumber tersebut sebagaimana dikutip The Sun.

Dalam Game of Thrones, karakter mereka juga dikisahkan menjalin hubungan asmara. Sayang, mereka akhirnya berpisah karena Ygritte lebih memilih setia kepada pemimpin wildling Mance Rayder. Jago memanah itu akhirnya tewas di tangan aggota Night Watch ketika menyerbu Castle Black.

Harington berpacaran dengan Leslie selama lima tahun. Menurut sumber tersebut, alumnus Central School of Speech and Drama University of London itu sudah lama ingin menikahi Leslie.

”Dia ingin segalanya siap dulu. Kit sempat bilang ingin tinggal bersama dulu sebelum menikah,” kata seorang sumber sebagaimana dikutip OK! Pada Juli, perwakilan Harington sempat membantah pemberitaan tentang pertunangan itu.

Aktor kelahiran 26 Desember 1986 tersebut, tampaknya, menyiapkan pertunangan sejak awal tahun. Pada Januari, dia mengonfirmasi telah pindah bersama Rose ke sebuah rumah senilai 1,75 juta pounds (Rp 31,4 miliar) di East Anglia, London.

Saat diundang di The Late Late Show with James Corden pada Juni, Harington dengan semangat menceritakan kisah pindahan tersebut.

Sumber : Jawa Pos