Lima Kiat Ekonom Agar Indonesia Kejar Target Pertumbuhan 5,5 Persen, Begini

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen tidak mudah.

Terlebih gempuran pandemi Covid-19 masih menghantui Indonesia.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengatakan, bisa saja pemerintah mencapai angka pertumbuhan 5,5 persen jika beberapa langkah dilakukan.

Pertama, memperkuat peran sektor keuangan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Bisa melalui percepatan realisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) terutama insentif UMKM," katanya di Jakarta, Minggu (7/1/2021).

Tak hanya itu, ketepatan data juga penting, sehigga tepat sasaran.

Kedua, kata Rizal, Bank Indonesia diminta meninjau kembali besaran suku bunga acuan yang saat ini di level 3,75 persen.

BI bisa mempertimbangkan suku bunga acuan pada level tiga persen.