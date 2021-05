May Day, Sandiaga Ajak Pekerja Kolaborasi Bangkitkan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional yang diperingati pada 1 Mei 2021.

Sandiaga mengatakan, kelas pekerja merupakan elemen penting dalam seluruh aktivitas pembangunan bangsa Indonesia. Karenanya, pekerja harus semakin produktif dan memiliki kompetensi yang mumpuni.

Tak cukup di situ, pria yang akrab disapa Mas Menteri ini pun berharap agar ke depan para pekerja Indonesia bisa lebih sejahtera dan memiliki pekerjaan yang layak.

"Selamat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2021. Semoga para pekerja di Indonesia semakin produktif dan kompetitif. Lebih sejahtera serta mendapat keadilan secara ekonomi dan juga lapangan kerja yang berkualitas," kata Sandiaga dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Sandiaga mengatakan, kondisi Indonesia yang masih berada di masa pandemi membutuhkan kolaborasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Oleh karena itu, ia berharap semua bergandengan tangan dan bekerja lebih keras untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Mari jadikan situasi pandemi ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih keras, lebih kreatif dan optimis bahwa kita akan segera melewati masa-masa sulit dan menang melawan Covid. Yes we can do it," kata Sandiaga.(dkk/jpnn)



