Mengerikan, Pabrik ini Produksi 666 Sepatu ini Pakai Tetesan Darah Manusia

jpnn.com - Produsen sepatu Nike Inc baru-baru ini menuntut perusahaan sepatu asal New York, MSCHF Product Studio Inc.

Pabrikan sepatu itu memproduksi Sepatu Iblis, yang disebut melanggar merek dagang Nike, sekaligus mencemarinya dengan menggunakan setetes darah manusia di bagian sol sepatu.

Dalam gugatan yang dikirim Senin, 29 Maret 2021, sepatu yang bermasalah tersebut memiliki warna dasar hitam dan merah dan bertema iblis. Sepatu tersebut dijual online, dan diproduksi dengan kolaborasi bersama rapper Lil Nas X.

Sepatu costumize itu bernama Nike Air Max 97, dan mengandung setetes tinta merah dari darah manusia, di bagian sol nya, menurut laman yang menjual sepatu tersebut.

Sepatu yang diproduksi sebanyak 666 pasang itu memiliki tulisan MSCHF di bagian belakang, dan tulisan Lil Nas X di bagian lain.

Sejumlah media melaporkan jika sepatu tersebut habis terjual dalam hitungan menit, dengan harga USD1.018 atau sekitar Rp14,8 juta per pasangnya.

Di akunnya di Twitter, Lil Nas X mengatakan akan memilih salah satu dari pembeli sepatunya, yang meretweet cuitannya.

Pada gugatannya di Pengadilan Federal, Nike menyebut jika sepatu itu diproduksi "tanpa persetujuan dan sepengetahuan Nike," dan perusahaan menyatakan "tak berkaitan sama sekali dengan proyek tersebut."