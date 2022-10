Mentan SYL Optimis Florikultura Indonesia Semakin Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) didampingi Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto mengunjungi acara Floriculture Indonesia International (FLOII) Convex 2022.

Ajang pameran florikultura bertaraf internasional tersebut berlangsung pada 14-16 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Sebanyak 110 tenant tanaman hias turut berpartisipasi memeriahkan ajang FLOII 2022 ini, baik tenant bunga potong, daun potong, tanaman hias pot, tanaman hias, taman, tanaman aquatik, rangkaian bunga, dan benih tanaman bunga.

"Hati saya tersentuh melihat tanaman yang indah-indah ini," ujar Mentan SYL saat acara penutupan FLOII, Minggu (16/10).

Mentan SYL mengatakan bantalan ekonomi Indonesia merupakan pertanian dengan kekayaan alam dan pertaniannya, sehingga Indonesia mampu memimpin negara-negara tropis di dunia.

Salah satu buktinya adalah pada ajang One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture (Odicoff) tahun lalu, kontrak pertanian mencapai Rp 7,2 triliun.

"Saya di Washington DC, permintaan untuk ekspor tanaman hias juga cukup banyak," jelasnya.

Mentan SYL mengapresiasi acara ini sebagai sarana mengenalkan tanaman hias Indonesia ke mancanegara demi memperkuat pertumbuhan ekspor.