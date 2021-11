Meriahkan Hari Oeang ke-75, Kemenkeu Bagikan Sembako untuk Warga Karimunjawa

jpnn.com, KARIMUNJAWA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Komunitas Kemenkeu Traveller dan dukungan Kemenkeu Peduli membagikan bantuan 500 paket sembako kepada para warga di empat desa di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (6/11).

Empat desa tersebut yaitu Desa Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk, dan Parang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Robi Toni mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke-75 bertajuk CAKRAWALA (Charity of Kemenkeu Traveller Community with All Happiness).

Baca Juga: Bea Cukai Tingkatkan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal

"Kegiatan ini merupakan manifestasi kepedulian Komunitas Kemenkeu Traveller terhadap masyarakat dan juga sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19," jelas Robi secara virtual mewakili Pimpinan Kemenkeu saat membuka kegiatan CAKRAWALA.

Robi mengungkapkan dipilihnya Karimunjawa sebagai lokasi kegiatan karena daerah tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan dan terdampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

"Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kegiatan yang diselenggarakan harus memberi manfaat, maka kami berharap kegiatan ini dapat sedikit membantu masyarakat khususnya di Karimunjawa," harap Robi.

Baca Juga: Bea Cukai Kembali Musnahkan Jutaan Barang Hasil Penindakan

Selaras dengan tema HORI ke-75 yakni “Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu Yang Terpercaya, Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh”, 24 relawan pegawai Kemenkeu dari seluruh penjuru tanah air berpartisipasi langsung dalam kegiatan CAKRAWALA di pulau yang dijuluki the Paradise of Java ini.

Di sela-sela kesibukan bekerja, para relawan tetap bersemangat mempersiapkan dan berkontribusi langsung dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan, mulai dari penyiapan acara, koordinasi dengan pihak setempat, pengemasan paket sembako, hingga pendistribusian paket sembako ke para warga.