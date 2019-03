Minions Incar Dua Hat-trick di All England 2019

jpnn.com, BIRMINGHAM - Indonesia menargetkan minimal membawa pulang satu gelar di All England 2019 yang digelar di Birmingham, 6-10 Maret. Bisa ditebak, itu dari nomor ganda putra Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya.

Keduanya merupakan juara dua edisi terakhir. Sekaligus juara dua turnamen yang mereka ikuti sejak Januari lalu, yakni Malaysia Masters dan Indonesia Masters.

So, mereka mengincar dua hat-trick di All England kali ini. Juara All England tiga kali beruntun, serta juara turnamen BWF Tour kali ketiga sepanjang awal tahun. ''Ya, tentu inginnya hat-trick. Tetapi itu tidak akan mudah,'' kata Herry Imam Pierngadi, pelatih mereka, kemarin.

Minions, sebutan Marcus / Kevin, disimpan total selama persiapan All England. Tidak ikut turnamen apa pun. Sudah begitu, drawing cenderung ringan. Tidak bertemu pasangan 10 besar sama sekali. Drawing bagus ini juga dialami pasangan ganda putra lain. Empat dari lima pasang pasangan Indonesia berada di pool atas.

Jika berhasil melalui rintangan, mereka baru akan saling membunuh di perempat final. Artinya pasti ada wakil Merah Putih yang melaju ke babak semifinal.

Fajar Alfian/M. Rian Ardianto dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan diplot sebagai unggulan kedelapan. Sedangkan pasangan senior Hendra/Ahsan unggulan keenam. Herry berharap banyak Fajar/Rian mencatat progres signifikan. Selama ini, penampilan pasangan yang menduduki peringkat sembilan BWF itu belum konsisten.

''Saya harap mereka melangkah lebih jauh. Targetnya bisa lolos delapan besar untuk menaikkan ranking,'' kata Herry. ''Kalau bisa delapan besar, sudah kami hitung, ranking mereka bisa naik,'' imbuh pria yang dijuluki pelatih naga api tersebut.