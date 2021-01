MyFrenchFilmFestival Digelar secara Daring

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film Prancis akan digelar secara daring tahun ini akibat pandemi Covid-19 yang belum reda.

MyFrenchFilmFestival ini diselenggarakan selama satu bulan, mulai 15 Januari hingga 15 Februari 2021.

Sebanyak 23 film bisa ditonton dalam teks bahasa Indonesia di platform digital KlikFilm.

Baca Juga: Yasamin Jasen Dapat Pengalaman Seru di Film Yang Tak Tergantikan

Jeremy SEGAY, Teritory Manager at UniFrance in Charge of South-East Asia mengatakan, terpilihnya KlikFilm karena platform tersebut telah memiliki banyak koleksi film Prancis dalam berbagai genre.

“Hanya dalam hitungan bulan, KlikFilm telah mengumpulkan koleksi film-film Prancis yang luar biasa. Mulai dari yang klasik, komedi populer, hingga drama terkenal dari dekade lampau. Dan tak lama lagi juga film-film terbaik tahun ini 2021 dari bioskop Prancis,” katanya.

Frederica selaku Direktur KlikFilm menambahkan, kerja sama dalam ajang MyFrenchFilmFestival ini menjadi langkah awal menjajaki dunia internasional.

Baca Juga: Film Terbaru Song Ji Hyo Hadir di KlikFilm

“Ada 100 film Perancis di #FrenchFest2021. KlikFilm sendiri, akan merilis 77 film Perancis, dan kami juga akan menayangkan 23 film yang ada di MyFrenchFilmFestival,” ujar Frederica.

Film-film terbaik Perancis yang dapat dinikmati di KlikFilm di antaranya The Lion atau Le Lion. Film box office 2020 Perancis yang bergenre komedi ini, secara eksklusif hanya bisa disaksikan di KlikFilm.