November Selalu Istimewa bagi Sandra Dewi

November menjadi bulan yang istimewa bagi Sandra Dewi. Bahkan Sandra menyebutkan sebagai bulan favorit.

Pasalnya di bulan ini, banyak kenangan indah untuknya termasuk dengan suaminya, Harvey Moeis.

Sebab untuk pertama kalinya dia dan suami bertemu, kemudian jadian hingga akhirnya menikah.

Selain itu, November juga adalah bulan kelahiran Harvey.

“November: pertama ketemuan, jadian, nikah di Katedral, nikah di Disneyland & birthdaynya Harvey.. Hello our sweet November & can’t wait for our lovely December!,” tulis Sandra dalam caption.

Untuk merayakannya, dia mengunggah kolase foto yang diambil sejak 2013 sampai sekarang.

“November is our favorite month..Ini foto Harvey dr tahun 2013-2017, dari awal pacaran masih 28thn sampe skrg mau jadi papa (lg flashback mukanya suami dr pertama kenal sampe skrg),” sambungnya.

Kisah singkat perjalanan Sandra dan Harvey membuat netizen kagum. Mereka mendoakan agar pasangan ini langgeng selalu.(zul/pojoksatu/jpnn)