Penulis Naskah Spider-Man Wafat

jpnn.com - Hollywood kembali kehilangan talenta bertangan dingin. Penulis naskah Alvin Sargent, 92, meninggal pada Kamis (9/5) di rumahnya di Seattle. Berita itu dikonfirmasi produser dan sahabatnya, Pam Williams.

Semasa berkarir, Sargent telah menerima dua piala Oscars. Namun, buat para penyuka film, Sargent lekat dengan Spider-Man. Sargent adalah penulis naskah film kedua dan ketiga dari trilogi Spider-Man -yang dibintangi Tobey Maguire.

Penulis yang mengawali karir di era 50-an itu juga ikut menulis untuk The Amazing Spider-Man 2, yang dibintangi Andrew Garfield.

Pria yang sempat mengabdi di Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut juga merupakan idola banyak sineas Hollywood. Naskahnya dikenal punya dialog yang kaya dan menyentuh.

''Aku sering membaca naskah Ordinary People (salah satu karya Sargent, Red). Kisah romansanya luar biasa. Aku ingin naskahku kelak dipenuhi semangat dan emosi serupa," ungkap sutradara J.J. Abrams dalam sebuah wawancara pada 2007.

Jenazah Sargent rencananya disemayamkan di Los Angeles di tanggal yang belum ditentukan. Dalam memo tertulis, pihak keluarga juga menyatakan bahwa pelayat bisa beramal ke lembaga Stand Up to Cancer sebagai pengganti karangan bunga. (The Hollywood Reporter/fam/c17/jan)