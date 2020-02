Peugeot Rilis Varian Baru 3008 dan 5008 Allure Plus, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Peugeot Indonesia meluncurkan dua varian baru, yakni 3008 Allure Plus dan 5008 Allure Plus. Peluncuran sendiri dilakukan di dealer resmi Peugeot Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Kedua varian mengikuti jejak sukses kehadiran Peugeot 3008 GT Line dan Peugeot 5008 GT Line yang sebelumnya sudah diluncurkan terlebih dahulu.

Jika dilihat, kedua varian memang tidak ada yang berbeda dari pendahulunya. Namun, sebenarnya ada sejumlah fitur dan kelengkapan yang menjadi daya tarik 3008 Allure Plus dan 5008 Allure Plus.

Misalnya ubahan dari segi dimensi kelapangan serta kehadiran fitur navigasi yang siap memandu pengemudi.

"Model Allure Plus ini memang dikembangkan dari model Allure. Namun, untuk pasar di Indonesia model ini memiliki posisi setingkat dengan GT Line," ungkap Chief Executive Opreration Astra Peugeot, Rokky Irvayandi, di Jakarta.

Rocky menambahkan, kehadiran kedua varian merupakan jawaban dari masukan sejumlah calon konsumen dengan sosok SUV yang dibutuhkan.

"Kami melihat kehadiran varian model terbaru saling melengkapi jajaran Peugeot di Indonesia," lanjutnya.

Soal harga, Peugeot 3008 Allure Plus dibanderol Rp 670 juta, sementara 5008 Allure Plus Rp 720 juta, semua harga on the road Jakarta. (mg9/jpnn)