Prank April Mop Ala Bintang Game of Thrones, Bikin Jantungan Bro

Penampilan karakter Arya Stark di Game of Thrones season ke-7. Foto: HBO

jpnn.com - Maisie Williams, 21, nyaris membuat seluruh fans Game of Thrones (GoT) terkena ''serangan jantung''. Pemeran Arya Stark itu menjadi bintang tamu di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada Senin lalu waktu setempat (1/4).

Fallon mendesaknya untuk memberikan bocoran soal season final GoT. Awalnya, William tidak mau. Sebab, HBO memberikan peringatan keras untuk merahasiakan cerita season final tersebut. ''Jadi, tidak ada apa pun yang bisa aku katakan. Mereka akan membunuhku,'' ujar William yang tampil imut dengan rambut pink dan dress hitam.

Namun, Fallon terus merayunya hingga William kemudian bicara. ''Selama syuting, hari terakhir sangat emosional. Mengucapkan selamat tinggal untuk semua cast. Sebab, ketika aku tahu bahwa Arya meninggal di episode kedua...'' ujarnya, kemudian langsung berhenti dan menutup mulut dengan menggunakan tangannya. Matanya melotot dan tangannya gemetar.

Betapa tidak. Siapa yang tidak kaget mendengar spoiler bahwa Arya meninggal di episode kedua? ''Kamu bercanda, ya?'' kata Fallon yang cukup mewakili perasaan seluruh fans GoT.

William semakin terlihat panik. Kemudian, dia bertanya kepada Fallon apakah tayangan tersebut disiarkan secara live. Fallon menenangkan dengan berkata bahwa mereka tidak sedang live dan ucapan itu bisa dipotong.

William yang bingung memutuskan pergi ke backstage. Fallon menyusulnya. Dari balik gorden, mereka muncul lagi dan berkata, ''April Fools!''

Fiuh, oke, baiklah.... Fans GoT pun bisa bernapas lega karena spoiler itu hanya prank April Mop. (adn/c4/jan)