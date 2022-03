Puji Komandan Sesko TNI, Jenderal Andika: Ini Memberikan Gairah Hidup Buat Perwira

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menilai kurikulum pendidikan reguler (dikreg) perwira pada 2022 yang dibuat oleh Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI lebih efektif dan efisien untuk memberikan pembekalan kepada para siswa.

Oleh sebab itu, Jenderal Andika memberikan pujian atas kinerja Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Diyah Yudanardi yang telah membuat perubahan pada kurikulum dikreg perwira pada 2022.

“Bagus, Mas Yuda. Jadi, ini memberikan gairah hidup dan gairah kerja buat para perwira,” kata dia kepada Marsekal Madya TNI Diyah Yudanardi saat rapat di Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal Jenderal TNI Andika Perkasa di YouTube, Kamis (3/3).

Jenderal Andika menyatakan kurikulum yang efisien membuat pendidikan berjalan lebih efektif, sehingga banyak perwira yang dapat mengikuti kegiatan tersebut.

“Sudah, saya setuju, tinggal sekarang dibuat formalitasnya. Menurut saya, lebih efisien (kurikulum) sekarang, lebih banyak lagi yang menikmati,” ungkap jenderal bintang empat, itu.

Sementara itu, dalam rapat dengan Panglima TNI, pejabat teras Mabes TNI, serta para petinggi Sekso TNI, Marsdya Diyah Yudanardi memaparkan rencana dikreg ke-49 tahun anggaran 2022,

“Dikreg 2022 direncanakan dilaksanakan dua gelombang, kemudian alokasi 150 pasis (perwira siswa) per gelombang sehingga total 300 (siswa). Lama pendidikan 5 bulan, (terdiri atas) 1 bulan out (di luar) campus (ruang kelas), dan 4 bulan in (di dalam) campus,” terang Marsdya Diyah Yudanardi.

Dikreg perwira merupakan kegiatan rutin yang ditujukan kepada para perwira menengah setingkat letnan kolonel (letkol) dan kolonel.