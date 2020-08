Pukul Atletico, RB Leipzig Ukir Sejarah

jpnn.com, LISBON - RasenBallsport Leipzig atau biasa dikenal dengan RB Leipzig, mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya dalam catatan klub, mereka lolos ke semifinal Liga Champions.

Wakil Jerman itu tembus 4 Besar usai memukul Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga perempat final di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Jumat (14/8) dini hari WIB.

Unggul lebih dulu lewat sundulan Dani Olmo, Leipzig hampir dipaksa menjalani babak waktu tambahan ketika Joao Felix menyamakan kedudukan untuk Atletico dari titik putih, tetapi kemenangan dikunci berkat gol gelandang pengganti Tyler Adams dua menit jelang bubaran normal.

Leipzig telah dinantikan oleh PSG di semifinal, yang akan dimainkan pada Rabu (19/8) pekan depan.

2009: RB Leipzig are founded

2010: Promoted to fourth division

2013: Promoted to third division

2014: Promoted to second division

2016: Promoted to Bundesliga

2017: Bundesliga runner-up

2020: UCL semifinalists pic.twitter.com/j7kun20qvv — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2020