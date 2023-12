Rayakan HUT ke-2, PT Networks Indonesia Aku Huni Kantor Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Networks Indonesia Aku (NIA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi (IT), sekaligus anak perusahaan dari Samchully Networks yang berpusat di Korea Selatan, merayakan hari jadinya yang kedua pada 10 Desember 2023.

Selain merayakan pertambahan usia tersebut, PT NIA juga menggelar syukuran dalam perpindahan kantor dari Menara Rajawali Mega Kuningan menuju AIA Central di Sudirman, Jakarta Selatan.

CEO PT NIA, Son Dong-kwon mengatakan, perpindahan kantor tersebut bukan sekadar memberikan suasana baru bagi para karyawan.

Baca Juga: Vivo Dukung Perhelatan UEFA EURO 2024TM dengan Teknologi Imaging Terbaik

"Ini merupakan langkah strategis kami untuk mengembangkan bisnis, sekaligus menjadi momentum refleksi atas pencapaian dan kerja keras seluruh tim selama dua tahun terakhir. Kami akan terus berkomitmen memberikan inovasi yang terbaik di bidang teknologi,” ujarnya.

Perusahaan IT Solution ini menargetkan akan mengembangkan bisnis lainnya di bidang teknologi seperti logistik, kesehatan, smart factory, pendidikan dan konsultasi manajemen bisnis, kendaraan listrik dan lainnya.

Pihaknya juga memasang target besar untuk terus berkembang baik di kancah nasional hingga internasional.

“Harapannya PT NIA terus berkembang menjadi perusahaan IT terkemuka di Indonesia maupun kancah internasional seperti moto kami Beyond Technology, Towards People,” katanya.

Dalam kurun waktu 2 tahun, PT NIA telah sukses menjalankan proyek modernisasi Terminal Bus di Indonesia khususnya, di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur dan Terminal Leuwipanjang, Jawa Barat.