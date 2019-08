Rekor Apik Antar Liverpool Pimpin Klasemen Premier League

jpnn.com, SOUTHAMPTON - Liverpool memimpin klasemen Premier League menyusul kemenangan pada pekan kedua di kandang Southampton, Sabtu (17/8) malam WIB. The Reds menang tipis 2-1 dalam laga di St. Mary's Stadium itu.

Gol dari tim asuhan Jurgen Klopp itu diciptakan Sadio Mane (menit 45+1) dan Roberto Firmino (71). Sementara tuan rumah baru mendapat gol hiburan pada menit ke-83 lewat Danny Ings. "Saya bangga dengan apa yang dilakukan anak-anak. Saya senang karena menjadi bagian dari perjalanan tim. Kami pantas mendapatkan tiga poin, tidak diragukan lagi," kata Klopp seperti dikutip dari Sky Sports.

11 - Liverpool have now won 11 consecutive Premier League matches, equalling their best-ever winning streak in the competition, previously set between February and April 2014 under Brendan Rodgers. Impressive. pic.twitter.com/695hxB4sXv — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019