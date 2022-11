Rekor Baru, Taylor Swift Sapu Bersih Top 10 Billboard Lewat Album Midnight

jpnn.com, JAKARTA - Taylor Swift pecahkan rekor baru sebagai artis pertama dalam sejarah yang menguasai 10 tempat teratas Billboard Hot 100 dalam satu minggu.

Variety melaporkan bahwa Taylor berhasil memecahkan rekor tersebut dengan lagu-lagu dari album terbarunya bertajuk Midnights.

Taylor Swift merilis Blockbuster dari albumnya yang ke-10 berjudul Midnights pada 21 Oktober.

Anti-Hero merupakan lagu terlaris dan streamer terbaik Taylor saat ini. Lagu itu keluar dengan 59,7 juta streams dan 32 juta penayangan penonton.

Tak mengherankan angka tersebut berhasil mendorong Anti-Hero menjadi single No. 1 kesembilannya di Hot 100.

Di sisi lain, runner-up lagu Taylor di Billboard adalah lagu pembuka album, Lavender Haze yang memiliki streaming sebanyak 41,4 juta.

Sementara itu, lagu-lagu Taylor Swift lainnya yang sukses menduduki 10 besar adalah Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain,Bejeweled, Question…?, You’re On Your Own, Kid, Karma, dan Vigilante Shit.

Sebelum Taylor, Drake sempat terlebih dahulu memecahkan rekor tersebut. Drake menempati sembilan dari 10 lagu ketika album Certified Lover Boy rilis tahun lalu.