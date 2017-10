Sejak Kecil Pilih Studio ketimbang Mal

jpnn.com - Menjadi putri komponis dan produser Erwin Gutawa membuat Gita Gutawa kecil sering terlibat dalam kegiatan bermusik. Hampir tiap hari dia melihat sang ayah dan rekan sesama musisi berlatih di studio, membuat album, atau menyiapkan konser.

”Buat saya, itu ajaib. Mewujudkan ide di kepala jadi karya,” tutur Gita dalam BukaTalks yang bertajuk Ayo Pemudi Pemuda, Bangun Bangsa! di Jakarta Kamis malam (26/10).

Hal itu secara alami menumbuhkan kecintaannya terhadap musik. ”Ketika saya kecil, kalau diajak mama ke mal atau ikut papa ke studio, saya pasti memilih ke studio. Tidak ada paksaan sedikit pun untuk bermusik,” ungkap perempuan kelahiran 11 Agustus 1993 tersebut.

Pengalaman masa kecilnya sesuai dengan tema Kebebasan Bermusik yang dia bawakan malam itu.

Dengan masuk ke industri musik sejak umur 11 tahun dan hingga kini masih aktif bermusik, banyak yang Gita alami dalam perjalanan karirnya.

Peraih master of culture and society dari London School of Economics and Political Science, Inggris, itu terinspirasi untuk membuat karya yang memiliki nilai lebih.

Agustus lalu dia meluncurkan album Gita Puja Indonesia yang berisi lagu-lagu nasional. ”Saya rasa, di masa sekarang generasi muda perlu diingatkan lagi soal nasionalisme. Sebagai generasi muda yang bergerak di musik, ini salah satu langkah yang bisa saya lakukan,” papar Gita. (nor/c11/oki)

