Tangan Cabul Harvey Weinstein Menjangkau Sampai Bollywood

jpnn.com - Produser kondang Harvey Weinstein diduga telah melakukan pelecehan terhadap puluhan perempuan. Namun, jangkauan tangan mesumnya ternyata tak terbatas hanya di Hollywood dan sekitarnya saja.

Baru-baru ini terungkap bahwa predator seksual itu pernah mencari korban di Bollywood. Aktris tersebut adalah Aishwarya Rai Bachchan yang pernah main di film-film Barat (Hollywood) seperti 'The Last Legion' dan 'The Pink Panther 2'.

Simone Sheffield, manager Aishwarya Rai menyatakan bahwa Harvey Weinstein berusaha keras untuk mengundang Aishwarya Rai sendirian.

Menurut Simone, Harvey pernah menyuruhnya meninggalkan Aishwarya Rai sendiri dalam sebuah rapat, namun Simone dengan sopan selalu menolaknya.

Harvey juga pernah bertanya pada Simone, apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan Aishwarya Rai sendirian? Namun Simone tak pernah menggubrisnya.

Simone juga menambahkan bahwa Harvey Weinstein pernah mengancamnya dan mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkannya (Aishwarya Rai) dari bisnis (film) jika tidak memenuhi keinginannya.

Kini, setelah banyak artis Hollywood yang berani bicara tentang pelecehan yang dilakukan Harvey Weinstein, akankah aktris top Bollywood Aishwarya Rai Bachchan juga akan mengungkapkan perlakukan Harvey pada dirinya? (mlt/rmol)

Sumber : RMOL.co