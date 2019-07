Tarantino Sudah Membayangkan Star Trek Rasa Pulp Fiction

jpnn.com - Quentin Tarantino tidak malu-malu menanggapi kabar bahwa dirinya bakal digaet untuk menyutradarai film Star Trek selanjutnya. Sutradara kontroversial itu mengaku sudah punya visi tentang film Star Trek macam apa yang akan dibuatnya nanti.

Dilansir dari Movie Web, Tarantino mengaku ingin membuat Star Trek dengan nuansa seperti salah satu karya tenarnya, Pulp Fiction. Pertempuran di luar angkasa akan ia buat layaknya perang antara gangster di jalanan Los Angeles.

“Jika nanti saya menyutradarai film ini, maka Star Trek akan seperti Pulp Fiction, tapi versi luar angkasa. Akan banyak aspek dalam Pulp Fiction yang akan saya masukkan ke film ini,” ujar Tarantino yang baru saja selesai menggarap Once Upon A Time In Hollywood tersebut.

BACA JUGA: Untung Banyak Banget, Star Trek Beyond Langsung Puncaki Box Office

Sutradara yang juga menggarap Kill Bill, Inglorious Basterds, dan Reservoir Dogs ini juga menegaskan bahwa Star Trek versinya akan diberi rating R alias film dewasa. Hal ini tentunya tidak mengherankan karena film-film Tarantino terkenal dengan kesadisan dan dialog penuh caci maki.

“Mungkin akan terdengar aneh (Star Trek diberi rating R), tapi aku akan tetap melakukannya. Jika kalian familiar dengan film-filmku, kalian tentu tahu bahwa semuanya adalah film rating R. Star Trek pun nanti akan demikian. Aku hanya ingin melakukannya dengan caraku,” katanya.

Andai betul Tarantino nanti akan menjadi sutradara film Star Trek berikutnya, ia mengatakan bahwa film tersebut akan menjadi film terakhir yang ia garap. Total, Tarantino sudah menyutradarai sembilan film sepanjang karirnya.

“Jika ini terjadi, maka Star Trek akan menjadi film ke-10 saya, dan akan jadi film saya yang terakhir. Saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri,” ujar pria berusia 56 tahun tersebut. (jpc)