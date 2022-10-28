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Terlibat Kasus Narkoba, Dua Oknum Satpol PP Ini Terancam Dipecat

Terlibat Kasus Narkoba, Dua Oknum Satpol PP Ini Terancam Dipecat
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Dua oknum Satpol PP di Pemprov Sulsel ditangkap lantaran terlibat narkobai. Ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, MAKASSAR - Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran terlibat kasus narkoba.

Kedua pegawai Satpol-PP tersebut, yakni berinisial AP dan APR. Mereka diamankan di lokasi yang berbeda. 

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AP diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel saat piket jaga di Kantor Gubernur Sulsel.

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Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol-PP Sulsel, Andi Ri Jaya membenarkan anggotanya diamankan polisi dalam kasus narkoba. 

Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran terlibat kasus narkoba.

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