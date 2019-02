Tim Oscars 2019 Umumkan Dua Kejutan Spesial

jpnn.com - Tim penyelenggara Academy Awards 2019 menutup Januari dengan kejutan. Pada Kamis (31/1), mereka merilis dua pengumuman via Twitter. "Hal yang ingin kami sampaikan sekarang: 1. Jennifer Hudson bakal membawakan lagu I'll Fight yang masuk di nominasi di Oscars! 2. Ini adalah cuitan favorit kami hari ini," tulis mereka.

I'll Fight adalah soundtrack film RBG, proyek dokumenter tentang hakim agung Ruth Bader Ginsburg. Lagu itu diproduseri Diane Warren. Plus, masuk di kategori Best Original Song.

Penampilan Hudson itu akan jadi yang ketiga di Oscars. Sebelumnya, alumnus American Idol tersebut tampil di panggung Academy Awards pada 2013 dan 2015.

Dua jam berselang, tim Oscars 2019 merilis pengumuman baru. The Place Where Lost Things Go dari film Mary Poppins Returns juga masuk daftar penampil di acara yang akan dilaksanakan pada 24 Februari itu.

Namun, bukan Emily Blunt yang akan berdendang. "BONUS SPOILER ALERT: Lagunya bakal dinyanyikan tamu kejutan spesial," cuit pihak panitia.

Sama seperti I'll Fight, The Place Where Lost Things Go masuk nominasi Best Original Song. Pengumuman itu seakan menghapus spekulasi fans.

Pada 24 Januari, Variety sempat mengungkapkan, All the Stars -lagu Kendrick Lamar dan SZA di film Black Panther- dan duet Lady Gaga-Bradley Cooper Shallow bakal dibawakan.

Saat itu tim Oscars menyatakan, laporan tersebut tidak benar. salah seorang sumber dari panitia menyatakan bahwa kelima lagu di nominasi Best Original Song akan dibawakan secara medley. "Tiap lagunya akan berdurasi 90 detik saja," ucap sumber itu dikutip Variety. (Hollywood Reporter/Variety/fam/c25/nda)

Sumber : Jawa Pos