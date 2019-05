Waspada! Peringatan AS buat Warganya di Indonesia Jelang 22 Mei

jpnn.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memperingatkan warganya di Indonesia agar berhati-hati seiring kian dekatnya pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang dan serangkaian penangkapan terhadap terduga teroris belakangan ini. Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta pun mengeluarkan security alert atau peringatan keamanan demi keselamatan warga negeri Paman Sam di Indonesia.

Kedubes AS di Jakarta menerbitkan security alert pada Jumat lalu (17/5). Dalam security alert itu tercantum informasi tentang kemungkinan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Aksi demonstrasi kemungkinan juga terjadi di kantor-kantor terkait penyelenggara pemilu di kota lain termasuk Surabaya dan Medan,” demikian tertulis dalam peringatan keamanan itu.

Untuk itu, pemerintah AS mengingatkan warganya di Indonesia agar melakukan sejumlah anstsipasi. Yang utama agar warga negara (WN) AS menghindari lokasi demonstrasi. “Berhati-hatilah jika berada di sekitar kumpulan massa,” pinta Kedubes AS.

Selain itu, pemerintah AS juga meminta warganya di Indonesia terus memantau perkembangan melalui media, serta tetap waspada terhadap lingkungan sekitar sekaligus peduli pada keamanan diri. Pemerintah AS juga menyediakan layanan Smart Traveler Enrollment Program (STEP) agar warganya terus memperoleh informasi terbaru tentang keamanan di Indonesia.

“Ikuti akun Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan KEdubes AS di Jakarta melalui Twitter dan Facebook,” ujar peringatan keamanan itu.(ara/jpnn)