Wuiih, All-New Honda Brio akan di Ekspor ke 2 Negara Ini

jpnn.com - HONDA Prospect Motor (HPM) sebagai agen pemegang merek (APM) resmi yang memasarkan produk Honda di Indonesia akan mengeskpor All-new Honda Brio dalam waktu dekat.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Marketing and After Sales Service Director HPM Jonfis Fandy di sela-sela media test drive bertema Brio Break The Limit di Kantor HPM, Sunter, Jakarta Timur, Rabu (20/3).

"Sesuai dengan janji kami akan melakukan ekspor All-ne Honda Brio ke beberapa negara. Kami akan melakukan ekspor Honda Brio ke dua negara yaitu Filipina dan Vietnam," tutur Jonfis.

Untuk tanggal sendiri, Jonfis menyebutnya pada 26 Maret 2019 akan dilakukan seremoni ekspor yang dilakukan di pabrik Honda.

"Tenang kami akan disebar undangannya ke rekan-rekan media. Ekspor tersebut sekaligus merayakan ulang tahun HPM ke-20 tahun dan juga ekspor perdana kami," pungkas Jonfis.

Sekadar informasi, pada awal tahun ini, All New Honda Brio Satya dan All New Honda Brio RS menjadi penyokong penjualan tertinggi bagi Honda dengan memimpin penjualan pada segmennya masing-masing pada Januari 2019.