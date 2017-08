Didukung MICHELIN, ABM Motorsport Dominasi Kejurnas BSD City Grand Prix

jpnn.com, TANGERANG - Penampilan memukau kembali ditunjukan Tim Balap Mobil ABM Motorsport melalui sepuluh pembalapnya.

Tim berseragam biru-merah tersebut sukses mendominasi enam seri yang diikuti pembalapnya, dan memboyong 11 piala pada Kejuaraan Nasional BSD City Grand Prix, di BSD City, Tangerang, Minggu (20/8).

Penggunaan ban baru MICHELIN Pilot Sport 4(PS4) dengan ring 17 dan 18 pun turut menunjang performa tim ABM Motorsport.

Menurut Operational Manager ABM Motorsport, Aji Permana, ban baru dari MICHELIN, dengan rolling resistor yang bagus, dinilai sangat membantu saat keluar dari tikungan.

“Untuk pengereman juga diakui pembalap kita tidak ada masalah, sehingga titik pengeremannya bisa lebih dekat,” ujarnya.



Piala yang diboyong oleh pemegang predikat The Best Team of The Year selama 3 tahun berturut-turut versi kejuaraan mobil terbesar di Indonesia, Indonesian Sentul Series of Motorsports (ISSOM) tersebut berasal dari kelas Super Touring Car-1, Super Touring Car-2, Super Car, Euro 2000, Euro 3000, MB-Ina, dan Japan Super Touring Car Championship.



Waktu persiapan yang sempit, serta minimnya sesi latihan di lintasan baru berupa jalan raya sepanjang 3 kilometer yang disulap menjadi trek balap tidak menjadi kendala berarti bagi tim yang didukung penuh oleh Michelin, InterSport, Repsol dan Volare.

“Karena sirkuitnya baru dibuka pada hari jumat kemarin, waktu latihan kita sangat sempit hanya 30 menit, tracknya juga cukup sulit karena banyak tikungan tajam, namun kami puas dengan waktu yang serba terbatas, para pembalap kami dapat meraih podium,” ujar Aji.



Aji memaparkan Ke 11 piala yang diraih oleh ABM Motorsport didapatkan oleh Silas Adrianto Juara 2 Open class STC 1, STC 3600, dan BMW STC 3600, Jimmy Lukita Juara 3 STC 3600, BMW STC 3600, Gerhard Lukita Juara 1 Euro 2000 Master dan Juara 2 BMW STC 2100, Ronald Nirahuwa Juara 3 BMW STC 2100, M. Diponegoro Juara 1 Peugeot STC 2100, Dodi Saputra Juara 1 MB Ina Class Sport, serta E. Amandio Juara 4 Euro 3000 Master.



Sementara itu, Marketing Director MICHELIN Indonesia, Malaysia dan Singapura, Putu Yudha mengungkapkan bahwa pihaknya senang mendengar kabar jumlah piala yang diraih oleh tim ABM Motorsport.

“ABM Motorsport merupakan tim balap pertama di Indonesia yang kami support, oleh karenanya kami cukup bangga dan senang dengan perolehan ini,” ujarnya.



Putu juga mengharapkan kedepannya adanya masukan atau evaluasi buat michelin dari para pembalap ABM motorsport. “Karena ini semua proses membangun, kami berharap masukan dari para pembalap yang telah menggunakan ban kami dapat memberikan dampak positif pada pengembangan ban kami kedepannya,” ujarnya.



Pembalap ABM Motorsport, Paul Montolalu menyebutkan bahwa pada race kali ini memang memiliki faktor kesulitan yang cukup tinggi, terutama karena lintasan balap yang belum pernah dicoba sebelumya.

“Ada beberapa kami juga yang mengalami insiden, ya namanya juga race, pasti ada resiko itu, namun dengan hasil ini, membuktikan bahwa pembalap dari ABM Motorsport teruji disini,” ujarnya.



Menurut paul untuk kedepan, pihaknya akan kembali melakukan persiapan untuk menghadapi seri selanjutnya di ISSOM Seri ke-4. “Karena masih ada beberapa mobil kita yang masih dalam tahap pengembangan sehingga belum bisa diturunkan disini,” ujarnya.



“Kita juga mengucapkan terimakasih untuk Team Principle kami, Bu Vivi, dan juga sangat mengapresiasi para penyelenggara terutama Ananda mikola, Pak Irawan, dan Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki, yang sangat mendukung pada olahraga otomotif di Indonesia, terutama di wilayah tangerang, sehingga dapat terselengaranya acara yang sangat bagus untuk mengembangkan dunia otomotif ini,” tutupnya. (dkk/jpnn)