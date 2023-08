Asuka Rilis 2 Head Unit di GIIAS 2023, Salah Satunya Pakai Prosesor Qualcomm

jpnn.com, TANGERANG - PT Intersis Sejahtera Abadi sebagai pemegang merek Asuka TV dan Mirai Car Entertainment meluncurkan dua head unit di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, Tanggerang, Jumat (11/8).

Adapun dua produk tersebut ialah ACK-509MAX&ACK-510MAX dan Mirai Z-Series MR-9032Black. Kedua produk itu memiliki kelebihan masing-masing.



“Head unit Asuka terbaru ini sudah mulai menggunakan CO2 sensor ini, sedangkan satu produk Mirai dilengkapi prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Core di dalamnya,” kata Direktur PT. Intersis Sejahtera Abadi selaku pemegang brand Asuka dan Mirai, Albert Lim pada saat peluncuran ketiga produk tersebut.

Dia menajelaskan kedua produk itu menjadi satu-satunya layar 2K QLED. ACK 509/510MAX juga tersematkan fitur Air Purifier (AP-100) for your health dan Sensor CO2 for your safety.

Pengguna bisa memiliki aplikasi Asuka Healt Care Assistant pada layar head unit.

ACK 509/510 MAX menyematkan chipset prosessor besutan Unisoc. Prosessor itu diklaim membuat performa terbaik dan mampu membuka aplikasi dengan kecepatan.

Head Unit itu menambah pengalaman menakjubkan selama perjalanan. Memori ini bisa dibilang terbesar dari head unit android yang ada di pasaran.

Semakin besar RAM, kinerja head unit dalam menjalankan program secara bersamaan akan semakin baik, karena setiap aplikasi dijalankan akan menggunakan sejumlah ruang pada memori.

Sementara itu, Mirai Z-Series MR-9032Black, head unit dengan fitur terkini yang mampu merevolusi pengalaman berkendara.