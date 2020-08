Beristigfar, Hanum Rais Komentari Ulah Mumtaz Rais

jpnn.com, JAKARTA - Putri kedua mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Hanum Salsabiela merespons polemik soal adiknya, Ahmad Mumtaz yang dikabarkan berulah di pesawat Garuda Indonesia.

Mumtaz yang juga fungsionaris PAN terlibat cekcok dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam pesawat rute Gorontalo - Jakarta yang tengah transit di Makassar untuk mengisi bahan bakar, Rabu (12/8).

Hanum merespons kabar itu melalui akunnya di Instagram, Sabtu (15/8). Hanum sebagai pribadi merasa perlu mengomentari persoalan yang terkesan disangkutpautkan dengan Amien Rais.

"Dengan segala kerendahan hati dan segenap jiwa yang ikhlas kiranya saya diperkenankan sebagai pribadi, untuk berbicara merespons banyak pertanyaan media dan berikut serangan dan hujatan netizen yang sudah terlalu jauh diarahkan dan disangkutpautkan dengan Bapak @amienraisofficial terkait insiden Mumtaz Rais di dalam sebuah pesawat beberapa waktu lalu," tulisnya dalam akun @hanumrais di Instagram.

Hanum menjelaskan, sifat manusia dewasa adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena itu Hanum menegaskan, manusia dewasa tentu sudah paham dan tahu mana yang benar ataupun salah.

"Pertama-tama, saya ingin mengucap istigfar seraya mengingatkan kepada kita bahwa sifat manusia dewasa adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ia sudah paham dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang melawan hukum atau tunduk dan patuh dan apa konsekuensinya," sambungnya.

Oleh karena itu Hanum menegaskan secara implisit bahwa ulah Mumtaz Rais bukanlah tanggung jawab Amien Rais. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu juga menyodorkan tamsil dalam bahasa Inggris tentang one bad apple doesn’t spoil the whole bunch atau satu apel busuk tak serta-merta merusak semuanya.