Buat yang Kangen dengan Ahmadinejad

jpnn.com, TEHERAN - Lama tak terdengar, mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ikut berkomentar pedas terkait pembunuhan George Floyd oleh polisi Amerika Serikat (AS) di Minessota.

Mengutip Al Arabiya, Ahmadinejad mengecam kejadian tersebut melalui media sosial, sambil mengutip lirik lagu legenda musik hip hop AS, Tupac Shakur.

Melalui akun Twitter miliknya, Ahmadinejad mengatakan pembunuhan George Floyd sangat menganggu dan mengecewakan.

"Skema kekuatan dunia menyebabkan perpecahan agar semua masyarakat di bawah kendali. Pembunuhan George Floyd sangat mengganggu dan mengecewakan, dan adalah hasil dari tatanan dunia saat ini yang harus kita satukan," tulis Ahmadinejad.

Dalam cuitan selanjutnya, Ahmadinejad mengambil lirik Tupac dari lagu Changes yakni "Pull the trigger, kill a Nigga, he's a hero".

The scheme of the world powers is to cause disunity in order to keep all societies under control. The killing of #GeorgeFloyd was deeply disturbing & upsetting & is the result of the current world order which we all must unite against.

"Pull the trigger kill a Nigga he's a hero" pic.twitter.com/1giRGxPy68