Datang ke Yogyakarta, Scorpions Puji Band Indonesia Ini

jpnn.com, YOGYAKARTA - Personel Scorpions mengaku takjub dengan salah satu band asal Indonesia, The Tielman Brothers. Vokalis Scorpions, Klaus Meine mengaku saat kecil pernah menyaksikan band tersebut di Jerman.

"Waktu kecil saya nonton sirkus bintang. Asa band di sirkus itu yakni The Tielman Brothers sebelum Elvis, atau The Beatles," kata Klaus Meine di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Sabtu (29/2).

Menurut pelantun Wind of Change itu, The Tielman Brothers adalah salah satu band berkualitas. Buktinya band yang terbentuk tahun 1947 di Indonesia itu bisa mendunia, seperti terkenal di Eropa.

"Band yang luar biasa," ujar Klaus Meine.

Selain memuji The Tielman Brothers, personel Scorpions juga mengaku senang bisa kembali datang ke Indonesia. Band rock asal Jerman itu dijadwalkan tampil dalam JogjaROCKarta 2020 di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada 1 Maret 2020.

"Senang bisa kembali ke sini, kami pernah ke Jakarta dan Bali," imbuh sang vokalis.

Bagi Klaus dan sang gitaris, Rudolf Schenker, kedatangan ke Indonesia ini bukanlah yang pertama kali. Mereka pernah diundang ke acara East Meets West Festival di Bali pada 1990. Bersama dengan Titiek Puspa dan James F Sundah, Klaus dan Rudolf menciptakan lagu bersama berjudul When You Came Into My Life. Lagu itu pun masuk ke dalam salah satu album Scorpions.

Selain Scorpions, JogjaROCKarta 2020 akan diisi oleh sederet band beken lainnya. Seperti, Whitesnake, God Bless, Death Vomit, Powerslaves, Navicula, dan Kelompok Penerbang Roket, serta The Hu, band rock asal Mongolia. (mg3/jpnn)