Gelar Tes Kesamaptaan CPNS, Kemenkumham DKI Gandeng Brimob

jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta menggandeng Korps Brimob guna melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kesamaptaan bagi pelamar CPNS Kemenkumham 2017. Pelaksanaan SKB kesamaptaan itu digelar di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat.



Kepala Divisi Administrasi Kanwil DKI Jakarta Nuni Suryani menjelaskan komponen yang diukur dalam tes kesamaptaan terdiri atas daya tahan otot (muscle endurance), daya tahan jantung, pernapasan dan peredaran darah (cardiorespiratory endurance), lalu pull up atau chinning untuk mengukur kekuatan daya tahan otot lengan bagian dalam.



“Kemudian melakukan sit up untuk mengukur kekuatan dan daya tahan serta fleksibilitas otot perut, push up guna mengukur kekuatan daya tahan otot lengan bagian luar, dan yang terakhir shuttle run untuk mengukur kecepatan, kelincahan dan keseimbangan tubuh,” tuturnya, Senin (23/10).

Nuni yang dipercaya sebagai ketua Panitia Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham DKI menjelaskan, tes kesamaptaan merupakan tahapan seleksi yang wajib diikuti pelamar untuk posisi penjaga tahanan atau sipir. Sebab, nantinya CPNS yang lulus akan ditempatkan di lapas ataupun rutan.

Sedangkan jumlah total peserta yang terdaftar mengikuti tes seleksi kesamaptaan lowongan penjaga tahanan di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sebanyak 1.794 orang. Rencananya, SKB kesamaptaan akan dilaksanakan selama tiga hari.



“Dimulai dari hari Senin (23/10) sampai dengan Rabu 25 Oktober 2017. Dalam setiap harinya terbagi menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing kelompok sebanyak 60 orang,” tutur Nuni.



Kegiatan tes SKB Kesamaptaan di Mako Brimob Depok itu juga ditinjau langsung oleh M Nurdin selaku staf khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Nurdin yang didampingi Kepala Bagian Umum Kanwil DKI Jakarta A. Fauzi selaku sekretaris Panitia Daerah seleksi CPNS Kemenkumham 2017 serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono meninjau lokasi SKB.

Menurut Fauzi, untuk mewujudkan penerimaan pelaksanaan CPNS Kemenkumham yang transparan maka panitia daerah setiap hari akan mencetak hasil kesamaptaan untuk diumumkan kepada para peserta tes. Bahkan, kegiatan uji kesamaptaan juga telah difasilitasi dengan aplikasi berbasis web pada laman resmi CPNS Kemenkumham.

Dengan demikian, tiap Kanwil Kemenkumham yang telah teregistrasi oleh panitia pusat dapat langsung menginput hasil penilaian SKB Kesamaptaan. “Hasil penilaian kesamaptaan yang diumumkan tertandatangani oleh ketua Panitia Daerah Seleksi Penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2017, dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta dan koordinator kesamaptaan dari Korps Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat,” tutur Fauzi.(adv/jpnn)