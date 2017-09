Greysia/Apriani Kalah Rubber Game dari Ganda Nomor 1 Dunia

jpnn.com, TOKYO - Ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriani Rahayu kandas di 16 Besar Japan Open, setelah kalah dari ranking satu dunia asal Jepang Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi.

Greysia/Apriani kalah rubber game 15-21, 21-12, 15-21 dalam pertandingan yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis (21/9) malam WIB.

Meski kalah, peringkat 50 dunia itu mampu membuat Misaki/Ayaka kewalahan sepanjang pertandingan berdurasi satu jam 27 menit (statistik BWF). Kekalahan ini merupakan yang kedua dari dua pertemuan Greysia/Apriani dengan Misaki/Ayaka.

Kemenangan atas Greysia/Apriani membuat Misaki/Ayaka lolos ke perempat final, meladeni pasangan sesama Jepang Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto.

Di 8 Besar besok, Indonesia hanya menyisakan dua wakil yakni ganda campuran Praveen Jordan dan Debby Susanto serta ganda putra Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya. (adk/jpnn)

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) 19-21, 19-21

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India) 29-27, 16-21, 21-12

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-13, 11-21, 21-18

Tommy Sugiarto vs Lee Chong Wei (5/Malaysia) 20-22, 17-21

Greysia Polii/Apriani Rahayu vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (1/Jepang) 15-21, 21-12, 15-21