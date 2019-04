Inilah 20 Semifinalis Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Indonesia menempatkan dua wakilnya di semifinal Malaysia Open 2019 (super 750). Ada tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Di semifinal besok siang, Jonatan Christie akan meladeni pemain Tiongkok, Chen Long. Ini unik. Jojo, panggilan Jonatan, baru dua kali menembus semifinal Malaysia Open. Ini yang kedua. Pertama terjadi di tahun 2016.

Saat itu Jojo juga ketemu Chen Long dan kalah 21-8, 19-21, 14-21. Bagaimana besok, Jo?

Sementara Fajar / Rian bakal meladeni ganda terbaik Jepang saat ini Takeshi Kamura / Keigo Sonoda.

Semoga, keberhasilan Fajar / Rian menyingkirkan ganda putra nomor satu dunia Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya di perempat final Jumat (5/4) malam tadi bukan klimaks dari performa Fajar / Rian di Malaysia Open 2019. (adk/jpnn)

Semifinalis Malaysia Open 2019:

Tunggal putra

1. Jonatan Christie (Indonesia) vs Chen Long (Tiongkok)

2. Lin Dan (Tiongkok) vs Shi Yuqi (Tiongkok)

Tunggal putri

1. Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Chen Yufei (Tiongkok)

2. Akane Yamaguchi (Jepang) vs Nozomi Okuhara (Jepang)

Ganda putra

1. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang)

2. Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang) vs Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok)

Ganda putri

1. Du Yue / Li Yinhui (Tiongkok) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand)

2. Chang Ye Na / Jung Kyung Eun (Korsel) vs Cheng Qingchen / Jia Yifan (Tiongkok)

Ganda campuran

1. Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Tiongkok) vs Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

2. Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Malaysia) vs Wang Yilyu / Huang Dongping (Tiongkok)