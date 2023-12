Kolaborasi The Sandbox dan Agora Meningkatkan Pengalaman Sosial di Metaverse

jpnn.com, JAKARTA - The Sandbox, dunia virtual permainan terdesentralisasi, meningkatkan realtime engagement dan interaksi sosial dalam metaverse dengan menggandeng Agora, pengembang aplikasi.

Kolaborasi anak perusahaan Animoca Brands dengan Agora ini memberdayakan pemain di The Sandbox untuk terhubung melalui suara, video, dan percakapan secara real-time, mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara para kreator, dan pengalaman multipemain sosial.

"Kami memilih Agora untuk kemitraan ini karena mereka menyediakan platform interaksi real-time yang ideal untuk metaverse," ujar Sebastien Borget, COO dan Co-Founder The Sandbox dalam keterangannya, Jumat (22/12).

Produk lengkap perusahaan ini dengan mulus mengintegrasikan Audio Spatial 3D, dialog teks persisten, dan fungsionalitas siaran langsung interaktif dalam skala besar.

The Sandbox berencana untuk mengimplementasikan fitur-fitur ini untuk mempromosikan hubungan sosial yang kuat antara pemain.

"Ini adalah peningkatan menarik dari potensi sosial untuk komunitas di platform The Sandbox yang akan segera terlihat oleh pemain dan kreator," tuturnya.

Separuh real estate virtual, separuh taman hiburan, The Sandbox sepenuhnya merangkul gagasan metaverse sebagai ruang digital bersama yang berkelanjutan di mana dunia dan pahlawan saling bertemu untuk menciptakan keajaiban.

Lebih dari 400 mitra telah bergabung dengan The Sandbox, termasuk Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Cut the Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Invincible, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, SM Entertainment, The Smurfs, Care Bears, dan Atari.