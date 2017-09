Kris Jenner Kaget Baca Berita Kylie Hamil

jpnn.com - Untuk kali pertama, ada anggota keluarga Kardashian-Jenner yang buka suara soal kehamilan Kylie. Sang ibu, Kris Jenner, mengaku kaget ketika membaca berita itu saat bangun pagi.

Dia sedang berada di Milan bersama Kendall, yang tampil di Milan Fashion Week.

’’Bukan keluarga (Kardashian-Jenner) namanya kalau tidak ada sesuatu yang terjadi setiap hari,’’ kata Kris kemarin dini hari sebagaimana dilansir The Hollywood Reporter.

The Cut juga sempat mewawancarai Kris ketika meninggalkan tempat show label favoritnya, Bottega Venetta, tapi jawabannya nyaris sama. Tak membenarkan, tapi juga tidak menyangkal.

’’Dia (Kylie) belum mengonfirmasi apa pun. Aku pikir agak liar jika orang lain berasumsi tentang apa yang terjadi,’’ jelas Kris.

’’Sesuatu terjadi setiap hari. Kamu tidak tahu apa dan kapan saja sesuatu itu terjadi,’’ imbuh mommager paling terkenal di Hollywood itu.

Menurut Page Six, keluarga yang hidupnya menjadi konsumsi publik lewat Keeping Up with the Kardashians itu akan memberikan konfirmasi dalam waktu dekat.

Ketika publik masih heboh dengan kehamilan Kylie, perempuan 20 tahun tersebut tetap santai. Dia hang out nonton iHeartRadio Music Festival di Los Angeles Sabtu malam waktu setempat (kemarin WIB, Red).

Sumber : Jawa Pos