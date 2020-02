Personel Militer dan PNS Seskoal Laksanakan Uji Kesamaptaan Jasmani

jpnn.com, JAKARTA - Personel militer baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) melaksanakan uji Kesamaptaan Jasmani rutin Periode I Tahun 2020 di Lapangan R.E Martadinata, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Kegiatan uji Kesamaptaan Jasmani ini merupakan agenda rutin dan program yang wajib dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin kesamaptaan jasmani personel tetap terjaga sehingga dapat melaksanakan tugas dan aktivitas sebagai personel yang bekerja di satuan TNI Angkatan Laut.

Sebelum melaksanakan kegiatan uji samapta, terlebih dahulu dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kesehatan dari Satuan Kesehatan (Satkes) Seskoal untuk mengukur tensi dan denyut nadi. Kemudian dilanjutkan stertching dan pemanasan yang dipimpin oleh Serda Jas Agus dengan maksud untuk kesiapan otot badan dalam melaksanakan tes samapta.

Baca Juga: Prajurit dan PNS Seskoal Ikut Dalam Pembuatan SIM TNI Kolektif

Setelah pemanasan, Kaur Binjasrek Sminpers Seskoal Lettu Laut (KH) Sumarjo memberikan pengarahan kepada peserta samapta agar pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi tetap menjaga faktor keamanan guna mencegah terjadinya kecelakaan akibat pelaksanaan tes samapta ini.

Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan uji samapta Batrei A yaitu lari 12 menit dan uji samapta Batrei B yaitu Pull Up, Push Up, Chining Bagi Personil Wanita, Push Up, Sit Up dan Shuttle Run. Bagi personel PNS melaksanakan lari 2400 M dengan perhitungan waktu tercepat.(fri/jpnn)