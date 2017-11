Raih Dive Travel Award 2017, Menpar Banjir Ucapan Selamat

jpnn.com, LONDON - Ada hal spesial saat kehadiran Menteri Pariwisata Arief Yahya di ajang World Travel Market di London, Inggris.

Menpar yang hadir untuk memantau langsung promosi Wonderful Indonesia dan keikutsertaan Indonesia di ajang Travel Market terbesar kedua setelah ITB Berlin itu, menerima penghargaan Dive Travel Award 2017.

Alhasil, berbagai kalangan pun memberi ucapan selamat. Baik dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Sampai-sampai host kenamaan CNN International, Richard Quest yang dikenal paling atraktif membawakan tema-tema pariwisata dunia pun ikut nimbrung. Secara langsung Richard memberikan ucapan selamat kepada Menpar Arief Yahya.

Di ajang yang diselenggarakan Dive Magazine itu, Indonesia meraih dua dari tiga penghargaan yang dilombakan. Yaitu untuk kategori Best Destination dan Best Dive Centre or Resort untuk Siladen Resort and Spa, Bunaken.

"Indonesia di tahun lalu juga mendapat penghargaan yang sama sebagai Best Destination. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata di Indonesia, khususnya selam, memang kelas dunia," ujar Menpar Arief Yahya saat menerima penghargaan.

Potensi wisata selam di Indonesia memang sudah tersohor di dunia. Bukan kali ini saja destinasi selam di Indonesia diganjar penghargaan bergengsi dari banyak instansi di dunia.

Mereka menyebut bahwa surga bawah laut banyak tersebar di Indonesia. Sebut saja Raja Ampat di Papua, Alor di NTT, Pulau Komodo di NTT, Lembongan di Bali, Lembeh di Sulawesi Utara, Wakatobi juga Bunaken.