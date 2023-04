Power Rangers Hijau Terjun ke Jalan, Lihat Sesuatu di Tangannya

jpnn.com, SOLO - Tokoh animasi Power Rangers hingga Pikachu terjun ke jalanan di Kota Solo. Mereka hadir untuk membagikan takjil kepada pengguna jalan.

Ketua komunitas Japanholic Solo Raya Cevico Harjadi mengatakan takjil itu dibagikan di lampu merah Jalan Gatot Subroto atau perempatan Ngarsopuro.



Menurut dia, takjil on the road tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh cosplayer atau komunitas cosplay (costum player).



"Ini adalah kali kedua kegiatan diadakan setelah jeda pandemi dua tahun. Sebelumnya Takjil on the Road yang pertama diadakan pada Ramadan 2019," katanya.



Dia mengatakan anggaran pembelian takjil berasal dari donatur yang peduli.



Sementara beberapa karakter yang terlihat pada kegiatan tersebut di antaranya Power Rangers Hijau dari Mighty Morphin Power Rangers serta Pikachu dari anime Pokemon.



"Selain itu, ada juga game Genshin Impact ada Zhongli, Hutao, dan Al Haitham. Ada juga dari Kawaragi Senju dari anime Tokyo Revenger. Karakter lain adalah Asa Mitaka dari Chainsaw Man, Eren dari Attack on Titan, Uki Violeta dari Nijisanji En," katanya.



Salah satu warga yang menerima takjil, Putri Sheila mengatakan senang dengan kegiatan komunitas tersebut.



"Ya ternyata ada komunitas seperti ini di Solo. Cukup surprise juga karena baru tahu pertama ini saya," katanya.



Dia berharap ke depan acara yang diselenggarakan oleh komunitas cosplay dapat lebih banyak dan lebih sering menyapa masyarakat.



"Kan untuk hiburan juga, anak-anak pasti suka. Ini kan setahu saya tokoh-tokoh kartun ya," katanya. (antara/jpnn)