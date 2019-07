Tutup Jakarta Fair Kemayoran, Suzuki Ertiga Terbaru Paling Laris

jpnn.com, JAKARTA - Menutup kegiatan di Jakarta Fair Kemayoran 2019, 22 Mei – 30 Juni 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Suzuki Ertiga terbaru dan Carry Pick-Up mencatatkan torehan pemesanan tertinggi.

Berkat kedua model terlaris itu, penjualan Suzuki mampu melampaui 140,8 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya selama Jakarta Fair Kemayoran.

"Suzuki mencatatkan jumlah total penjualan selama pameran sebanyak 1.127 unit kendaraan dari berbagai model. Jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 800 unit. Capaian positif ini tak lepas dari berbagai penawaran spesial yang kami berikan selama Jakarta Fair Kemayoran 2019 berlangsung,” kata 4W Sales Director PT SIS, Makmur, di Jakarta.

Dari total capaian, Ertiga terbaru menyumbangkan penjualan sebanyak 462 unit atau 40,9 persen. Antusiasme konsumen terhadap All New Ertiga didukung oleh fitur yang semakin lengkap pada tipe GL dan GX, serta kehadiran All New Ertiga Suzuki Sport.

Capaian gemilang itu juga didukung langkah pembaruan pada pikap Carry serta semakin beragamnya pilihan New Carry modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pikap Carry berkontribusi sebesar 36,6 persen atau sebanyak 413 unit. Pada segmen mobil penumpang, Baleno menjadi penyumbang angka penjualan terbesar ketiga sebanyak 120 unit. Tidak hanya itu, Ignis, Karimun Wagon R, SX4 S-Cross, dan APV juga turut berkontribusi dan menjadi penguat keberhasilan penjualan Suzuki dengan total penjualan 132 unit. (mg8/jpnn)